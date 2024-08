Sertanejo Zé Neto anuncia pausa na carreira e expõe doenças

Zé Neto vai se afastar dos shows para cuidar da saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zé Neto, que forma dupla com Cristiano, anunciou que fará uma pausa nos shows. O sertanejo explicou que a decisão foi tomada para cuidar de sua saúde mental.

Em comunicado, divulgado nas redes sociais, Zé Neto disse que foi diagnosticado com depressão e crise do pânico. Por causa dos cuidados com as doenças, a agenda será suspensa pelos próximos 90 dias.

"Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22 de agosto, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias", declarou, a nota.

Nos comentários, vários internautas se solidarizaram com a situação de Zé Neto. Muita gente mandou boas energias para o famoso.

"Forças. Que se cuide, fique bem e volte somente quando estiver pronto. Estaremos sempre aqui pra recebê-los de braços abertos", disse uma pessoa.

Em fevereiro passado, o cantor chegou a se afastar dos palcos após ser diagnosticado com dengue. Em dezembro do ano passado, também tinha sofrido um acidente de trânsito e ficou longe dos espetáculos.