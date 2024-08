Esposa de Zé Neto é criticada após cantor pausar a carreira; entenda

Esposa de Zé Neto foi criticada por atitude em rede social - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, tem sido alvo de críticas nas redes sociais por causa de uma atitude um dia após o anúncio do famoso sobre depressão. A dupla com ele e Cristiano anunciou uma pausa de 90 dias da agenda.

As críticas à influenciadora ocorreram em função de uma publicação que divulgou. Ela apareceu sorridente com look de academia nas imagens divulgadas.

Nos comentários, uma pessoa sinalizou: "Aff, o marido com depressão e essa mulher só sabe postar foto". Outro falou: "Pqp, que isso... seu marido com pânico e você nesse aparecimento. Para.... e vem fala de Deus... para... triste que você continue se aparecendo".

Apesar das críticas, Natália Toscana também recebeu o apoio de fãs. "Se não trabalha, é folgada. Se trabalha, criticam também. Ela tem contrato a ser cumprido", escreveu uma internauta. "Tantas críticas, mas ela tem que cuidar da família pelos dois agora", declarou mais um.

Ontem, em comunicado, a dupla Zé Neto & Cristiano anunciou que o cantor está fazendo tratamento para depressão e Síndrome Aguda do Pânico. Por isso, a agenda dos sertanejos será suspensa nos próximos 90 dias.