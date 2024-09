Confira lista de filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar 2025

Entre os principais destaques estão “Ainda Estou Aqui“, de Walter Salles - Foto: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista oficial dos doze filmes nacionais que podem concorrer a uma vaga no Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.

Dessa lista, um filme será escolhido para então ser enviado à comissão avaliadora da Academia responsável pelo Oscar para que, em caso de aprovação, seja indicado na categoria da premiação.



Entre os principais destaques estão “Ainda Estou Aqui“, de Walter Salles, recém-exibido no Festival de Veneza 2024; “Motel Destino“, de Karim Aïnouz, que estreou no Festival de Cannes 2024; e “Cidade; Campo“, de Juliana Rojas, premiado como Melhor Direção na mostra Encounters do Festival de Berlim 2024.

Confira a lista de filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar 2025:

“A Metade de Nós”, de Flávio Botelho;

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles;

“Cidade Campo”, de Juliana Rojas;

“Estômago 2 – O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge;

“Levante”, de Lillah Halla;

“Motel Destino”, de Karim Aïnouz;

“Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum;

“O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini;

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges;

“Sem Coração”, de Nara Normande e Tião;

“Vermelho Monet”, de Halder Gomes;

“Votos”, de ngela Patrícia Reiniger.