Vaquejada, Alceu, Natiruts e outros; confira a agenda cultural

A agenda cultural está fervendo com uma variedade incrível de opções para todos os gostos. E o melhor de tudo? Muitas dessas atrações são gratuitas e abertas ao público!

Na quarta, 4, teve início a aguardada Vaquejada de Serrinha, que segue até o dia 8, com atrações como João Gomes, Henrique e Juliano, Léo Santana, Mari Fernandez e Xand Avião. Natiruts traz o show da última turnê 'Leve com você', na Arena Fonte Nova, no sábado, 7.

Com o show 'Alceu Dispor', Alceu Valença se apresenta na Concha Acústica, no domingo, 8. A agenda reúne, também, opções de stand up comedy e festival gastronômico. Confira:

🎶 MÚSICA

⏭️ VAQUEJADA DE SERRINHA



▪️ Henrique e Juliano, Léo Santana, Mari Fernandez, Xand Avião, entre outros

▪️ Quando: 04 a 08 de setembro

▪️ Onde: Parque de Vaquejada Maria do Carmo

▪️ Quanto: R$ 88,00 a R$ 660,00

⏭️ FESTIVAL CONEXÃO COM O PARAÍSO

▪️ Filhos de Jorge, É o Tchan (part. Sheila Melo), Timbalada, entre outros

▪️ Quando: 06 a 08 de setembro

▪️ Onde: Castelo Garcia Dávila, Praia do Forte

▪️ Quanto: R$ 80,00 e R$ 160,00

⏭️ MUQUIFEST

▪️ Quando: 07 de setembro (sábado)

▪️ Onde: Cais Dourado

▪️ Quanto: R$ 30,00 e R$ 100,00

⏭️ NATIRUTS

▪️ Quando: 07 de setembro (sábado)

▪️ Onde: Arena Fonte Nova

▪️ Quanto: ingressos esgotados

⏭️ CORTEJAZZ

▪️ Quando: 07 de setembro (sábado)

▪️ Onde: Saída do Largo Dois de Julho em direção ao MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n), concentração às 16h | saída às 16h30

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ JAM no MAM com Palco da Dança

▪️ Quando: 07 de setembro (sábado), 18h às 21h30

▪️ Onde: Praça Maestro Letieres, MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n)

▪️ Quanto: R$ 5,00 a R$ 40,00

⏭️ ALCEU DISPOR - ALCEU VALENÇA



▪️ Quando: 08 de setembro (domingo)

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 100,00 e R$ 200,00

⏭️ VAMOS VER O PÔR DO SOL - JAMMIL

▪️ Quando: 08 de setembro (domingo), às 15h

▪️ Onde: Ponta de Humaitá

▪️ Quanto: Gratuito

🎭 TEATRO

⏭️ VOZES DO CRUZÊRO



▪️ Quando: 5 de setembro

▪️ Onde: Teatro SESC SENAC Pelourinho

⏭️ YBYRÁ



▪️ Quando: até o dia 08 de setembro, é apresentada de sexta a domingo, sempre às 20h

▪️ Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

⏭️ STAND UP COMEDY - RAPHAEL GHANEM



▪️ Quando: 6 de setembro (sexta)

▪️ Onde: Teatro Castro Alves

🎨 EXPOSIÇÃO

⏭️ FAVELA EM FLUXO



▪️ Quando: visitação disponível até 15 de setembro, de terça à domingo, das 10h às 20h

▪️ Onde: Centro Cultural Solar Ferrão, rua Gregório de Matos, Pelourinho, Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO



▪️ Quando: até 28 de setembro

▪️ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

▪️ Onde: Galatea Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ ACERVO DA LAJE: 14 ANOS CONTANDO HISTÓRIAS (INVISÍVEIS) DE SALVADOR



Quando: até o dia 29 de setembro

Onde: Acervo da Laje

➡️ OUTROS

⏭️ 7⁰ FESTIVAL TEMPERO BAHIA



▪️ Quando: 5 a 15 de setembro

▪️ Onde: confira aqui os locais