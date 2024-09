Caruru de São Cosme e Damião deve se tornar bem imaterial da Bahia

Caruru de São Cosme e São Damião e dos Ibejis deve se tornar bem imaterial - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Quem é da Bahia já sabe: setembro é mesmo do tradicional caruru de São Cosme e São Damião e dos Ibejis, para o candomblé. O tradicional evento é famoso em todo o estado e está ainda mais perto de se tornar Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia.

Dois anos após os primeiros anúncios, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) abriu o processo para patrimonialização do evento como bem cultural imaterial.

O IPAC anunciou a medida no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 4. A abertura do processo havia sido feita em 21 de fevereiro de 2022.

Em setembro de 2022, foi realizado um evento para anunciar a decisão e um caruru foi até mesmo oferecido por políticos, em celebração ao momento.

São Cosme e São Damião e dos Ibejis são comemorados nos próximos dias 26 (dia litúrgico) e 27 de setembro (dia da festa popular).