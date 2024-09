Festival Internacional de Cinema está com inscrições abertas

Formulário e o regulamento para inscrição estão disponíveis no site do festival - Foto: Beatriz Ataidio FINCAR/DIVULGACAO

O Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar) está com inscrições abertas para a IV edição. Idealizado com o intuito de promover um debate sobre os papéis de gênero e a representatividade no cenário cinematográfico, o festival está com convocatória aberta até 22 de setembro. A seleção é gratuita e podem ser enviados curtas, médias e longas-metragens. Serão avaliados filmes realizados entre 2021 e 2024. O formulário e o regulamento para inscrição estão disponíveis no site do festival.



Em sua quarta edição, o Fincar retorna com uma presença renovada e energizada, desejando reencontrar o público nas salas de cinema. Na busca por ampliar os espaços de exibição dessas obras, o festival também abarca a diversidade de identidades de gênero: serão aceitas obras de mulheres cis e trans, além de produções feitas por pessoas não-binárias, travestis, transmasculinas e homens trans.



Para a edição de 2024, a proposta é ir além do que foi traçado nas edições anteriores (2016, 2018 e 2021). “Queremos desfiar as linhas estabelecidas e permitir que novos caminhos e trajetos brilhem através dos filmes. Celebramos a oportunidade de ocupar novamente as salas de cinema e de fortalecer parcerias que nos fazem vibrar mais forte”, afirma a diretora do festival, Maria Cardozo.

Lançado em 2016, o festival é bienal e se destaca por sua proposta de refletir sobre o cinema a partir de um olhar feminista, promovendo um espaço de troca entre realizadoras (rus), filmes e o público.



“A cada edição, o festival reafirma o compromisso com uma perspectiva feminista e uma abordagem tanto estética quanto política do cinema. Buscamos potencializar o encontro que só o cinema produz, afirmando o espaço da realização, mas sem perder de vista as diversas experiências do fazer e ver cinema. Desejamos partilhar com o público como esses cinemas são múltiplos, buscando desconstruir um ideal cinematográfico que costuma ser branco, masculino e cisheteronormativo. As pessoas espectadoras, com seu olhar crítico, também são parte fundamental para a desconstrução e reimaginação de um cinema mais diverso e implicado nas nossas vidas. É preciso instigar mais pessoas a se aproximarem desses cinemas e o festival é um espaço de contágio importante para isso”, acrescenta Maria.



O Fincar é uma produção da Vilarejo Filmes e tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secult-PE, Governo de Pernambuco.



IDENTIDADE VISUAL



Para marcar o simbolismo da quarta edição, que traz o retorno das exibições em salas de cinema de forma presencial, a artista e designer Isabella Alves foi convidada pela produção para criar a identidade visual do Fincar. Este ano, a arte original foi criada através de uma arte-processo com um dispositivo de interação entre o teatro de sombras e o bordado. Por meio da iluminação proporcionada por um retroprojetor em contato com o tecido, a arte se apresenta como uma sucessão de instantes que revelam rasgos, embaralhamento de matérias, mutabilidade do tempo e que evolui em texturas cósmicas e fluxos subterrâneos.