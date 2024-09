Atriz Maidê Mahl é achada em quarto de hotel e situação é detalhada

Maidê Mahl foi encontrada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Maidê Mahl foi encontrada pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira, 5, após três dias do seu desaparecimento. A mulher foi achada debilitada pelos policiais.

De acordo com informações do site G1, a atriz estava sozinha dentro do quarto de um hotel da capital paulista. Após ser encontrada, ela foi levada para um hospital, mas ainda não teve o seu estado de saúde revelado.

A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), garantiu: "Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. Está sendo levada para um hospital nesse momento".

Maidê é gaúcha, tem 31 anos, e estava desaparecida desde a segunda-feira, 02. A polícia revelou que a atriz foi vista pela última vez em Moema.

A última informação sobre a atriz é de que ela usava mochila, calça e cachecol xadrez, sobretudo bege e boina marrom quando desapareceu (veja ao final da reportagem mais fotos da atriz).

Ao G1, a delegada informou que policiais tiveram de arrombar a porta do imóvel e encontraram a artista no local.