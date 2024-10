Atriz revela como foi encarar furacão na Flórida: “Muita coisa”

Ela tranquilizou os seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Nívea Stelmann usou suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 10, para atualizar sobre sua situação após a passagem de um furacão devastador na Flórida, nos Estados Unidos. Ela tranquilizou os seguidores ao revelar que está segura com sua família e que não sofreu nenhum dano.

“Amigos queridos, Está tudo bem por aqui. Graças a Deus!”, tranquilizou. Nívea contou que passou a madrugada acordada aguardando a chegada do furacão, que, felizmente, perdeu força ao atingir o solo e se aproximar de sua região. Por isso, não houve danos, e a atriz garantiu que está sã e salva.

“Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no Estado da Flórida. Aqui em casa todos estão bem e em segurança”, continuou. “Estamos em casa. Não posso falar por Orlando inteiro. Só do que vejo pela minha janela. Nada aconteceu por aqui. Fiquem tranquilos”, disse Nívea, que revelou que a sua residência não sofreu danos com a tempestade.

Ela aproveitou para agradecer o apoio e a preocupação dos seguidores. Ela contou que está com luz, comida e água. “Agora é momento de descansar e dormir até mais tarde. Um beijo a todos e obrigada pela preocupação”, concluiu.