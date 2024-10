Léo Santana, Anitta e mais famosos escapam de furacão nos EUA

Famosos estavam curtindo viagem em família quando foram surpreendidos - Foto: Ilustrativa | Bryan R. SMITH | AFP

Muitos famosos brasileiros se programam para curtir passeios nos Estados Unidos, especialmente as celebridades que vão em família para os parques da Disney. Porém, neste ano, as viagens ‘mágicas’ se tornaram verdadeiras cenas de terror por causa do furacão Milton, que tem alto potencial destrutivo e chega à Flórida nesta quarta-feira, 9.

Grandes nomes da música, como o cantor Léo Santana, Anitta e a sertaneja Thaeme, da dupla com Thiago, foram pegos de surpresa com o anúncio do fenômeno natural. Personalidades da internet também ficaram na mesma situação que eles, a exemplo das influenciadoras MC Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos.

A notícia aterrorizou os artistas que estavam na cidade ou em regiões próximas, em áreas com alta probabilidade de serem atingidas pelo furacão. Sem saber o que fazer, os famosos tiveram que decidir às pressas se iriam ficar no país ou voltar para o Brasil. Descubra o que cada um deles fez.

Léo Santana e Lore Improta

Lore Improta, Liz e Léo Santana voltaram para o Brasil | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das famílias mais queridas da Bahia, Lore Improta, Léo Santana e a pequena Liz estavam em uma viagem quando receberam a notícia do furacão. Eles iriam voltar ao Brasil na quinta-feira, 10, mas anteciparam o voo para escapar em segurança do país.



"Hora de se despedir de Miami. A gente tava programado para voltar para amanhã de manhã pra Salvador só que, como muitos de vocês já sabem e tem mandado várias mensagens pra gente, tá chegando o furacão muito forte aqui na Flórida e aí a gente conseguiu antecipar o nosso voo pra hoje a noite, então estamos correndo aqui pra poder chegar e conseguir voltar pra casa", explicou Lore.

Thaeme

Thaeme foi com a família para um local seguro nos Estados Unidos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Acompanhada pelo marido, Fábio Elias, e pelas duas filhas, Liz e Ivy, a cantora Thaeme também decidiu ‘meter o pé’ da Flórida assim que soube que o furacão estava se aproximando.



Porém, ao contrário da família de Léo Santana, eles optaram em ir para uma outra região dos Estados Unidos, que não tem previsão de ser atingida, para depois voltar ao Brasil.

“Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo pra cá e estamos todos bem”, contou.

Anitta

Anitta está em Miami | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Investindo há anos na carreira internacional, a cantora Anitta possui algumas casas espalhadas pelo mundo, incluindo em Miami, estado que corre o risco de ser atingido neste momento.



A artista lamentou o fato de estar justamente na localidade durante a previsão de um dos maiores desastres naturais da história dos Estados Unidos: “Essa sou eu percebendo que eu tenho quatro casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami bem quando o furacão ataca”.

Apesar de estar apreensiva, Anitta vai permanecer na mansão dela durante a passagem do furacão.

MC Loma e as gêmeas lacração

MC Loma e as gêmeas lacração tomaram decisões diferentes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amigas inseparáveis, a MC Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos estavam aproveitando uma viagem em família quando foram alertadas sobre o furacão. Curiosamente, elas tomaram decisões diferentes sobre o que fariam para escapar ilesas da possível catástrofe.



Enquanto Mariely retornou ao Brasil, de avião, ao lado do noivo, André Santis, Loma e Mirella decidiram ficar nos Estados Unidos com as filhas, as pequenas Melanie e Luna.

Ainda não se sabe o motivo delas optarem em permanecer no país. Porém, Loma e Mirella conseguiram ir para fora da área de risco e chegaram em segurança no estado da Carolina do Norte.