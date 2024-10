Viih Tube faz revelação inusitada sobre sexo na gravidez; confira

Viih Tube está grávida pela segunda vez - Foto: Reprodução | YouTube

A influenciadora digital Viih Tube falou sobre os desafios da gravidez. Em entrevista ao Universa, do UOL, ela, que está grávida pela segunda vez, abordou as transformações físicas e a dificuldade de fazer sexo durante a gestação.

“A mudança do meu corpo também me assustou muito. Eu tinha 56 kg e fui para 82 kg. É muita coisa, ainda mais para alguém baixinha como eu, que tenho 1,58m”, iniciou a youtuber, que seguiu: “Eu olhava e me perguntava o que tinha acontecido. Eu comia certinho, sempre cuidei da minha saúde. Porém, uma coisa é ter um bebê na barriga; quando ele nasce, é com você”.

Viih Tube revelou que quando começou a gostar do próprio corpo ela engravidou novamente. “Eu não queria deixar como estava, mas também não era o momento de me preocupar tanto com isso. Tinha uma criança pequena, estava exausta e com muita fome por conta da amamentação. Fui aos poucos. E quando finalmente comecei a gostar do meu corpo, engravidei de novo, do jeitinho que a gente planejou”, disse.

Eu não me sinto linda grávida, embora goste de sentir o bebê mexer, tenha um carinho pelo ninho que a minha barriga significa para ele. Mas falar que estou adorando o barrigão, não. Viih Tube - influenciadora digital

A influenciadora também falou sobre sexo durante a gravidez. “Transar grávida, então, é uó. Não sei como as grávidas gostam de transar. Às vezes eu tenho tesão, libido, mas nunca vai ser a mesma coisa. É um desconforto e dá uma insegurança, e é normal esse processo”, desabafou.