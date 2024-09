Viih Tube expõe vídeo de briga terrível com Eliezer: "Péssimo pai"

Viih Tube expôs briga com Eliezer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar um momento complicado que vivenciou em seu casamento com Eliezer, com quem tem Lua, de um ano e quatro meses, e espera o segundo filho, Ravi. A famosa explicou que uma viagem do marido ao Alasca provocou a crise.

Em postagem, a ex-BBB disse que a situação foi a "mais difícil do nosso relacionamento". A confusão começou após o influenciador não ter gostado de saber que Viih Tube expressou para a mãe que não queria viajar para o estado dos Estados Unidos.

Na ocasião, no começo do ano, ele viajou sozinho para o local. "Não acho legal você colocar a sua mãe em situações que sejam nossas. Se você não quer ir para o Alasca, chega para mim e fala. Não fala para ela tentar me convencer a desistir da viagem. Isso não é legal", começou ele.

Viih reagiu: "Já te falei, meu amor, que eu não falei com a minha mãe, ela que foi falar com você. Não tenho como controlar. Só você não percebe que estou super cansada para viajar para o Alasca? Estou extremamente cansada".

Eliezer afirmou que ela deveria usar a babá e deixou a influenciadora aindamais revoltada. Imediatamente, ela o acusou de ter deixado de ser um pai mais presente.

"Desde que a babá chegou, você não olha mais para a Lua, nã ajuda, não dá comida, não brinca e nem coloca para dormir... Não ajuda em nada. Você está sendo um péssimo pai", desabafou.