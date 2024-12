Atual de Belo já foi presa por crime grave; saiba mais

Rayane Figliuzzi, de 26 anos, ganhou os holofotes - Foto: Reprodução | Instagram

Rayane Figliuzzi, de 26 anos, ganhou os holofotes ao ser vista no cruzeiro “Belo em Alto Mar”, onde foi tratada como a 'primeira-dama' do cantor. Porém, essa não é a primeira vez que a influenciadora aparece na mídia.

Em 2021, Rayane foi manchete ao ser presa por envolvimento em crimes de estelionato. Na época, o Ministério Público de Santa Catarina acusou Rayane de participação em uma quadrilha especializada em golpes financeiros, liderada por seu ex-noivo, Alexandre Navarro.

Ela foi detida em dezembro daquele ano em Areal, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Leia também

>>> Filha de Neymar é hospitalizada e mãe desabafa: "Sem chão"

>>> Ex de Jojo Todynho fala em "livramento" e gera polêmica na web

>>> Polêmico, ex-padrasto de Neymar procura "coroas" para vídeo adulto

O esquema do golpe

Rayane e os integrantes da quadrilha aplicavam o conhecido “golpe do motoboy”. A estratégia consistia em ligar para as vítimas alegando que seus cartões de crédito haviam sido clonados. Em seguida, convenciam as pessoas a informar suas senhas e recolhiam os cartões por meio de um motoboy. Uma maquininha de cartão, supostamente pertencente a Rayane, era usada para retirar o dinheiro das vítimas.

Apesar de ser presa em 2021, Rayane conseguiu reverter a prisão preventiva em regime domiciliar, alegando ser mãe de uma criança pequena. Já Alexandre Navarro, apontado como chefe da operação criminosa e pai do filho de Rayane, foi preso somente em 2022.