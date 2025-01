Babu Santana sofre grave acidente de carro apó perder direção

Apesas do susto, ator está bem - Foto: Redes sociais

O ator Babu Santana sofreu um acidente na Transolímpica, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a coluna Fábia Oliveira, o acidente aconteceu no último dia 23,

Informações preliminares indicam que o ator e ex-BBB estava de carro e capotou o veículo, dando perda total. Babu perdeu a direção numa curva da via, que estava com as pistas molhadas devido a chuva.

O ator foi levado a um hospital na Barra da Tijuca e, apesar da gravidade da batida, não sofreu nenhum dano físico, apenas leves escoriações.

Leia também:

>> Cerimonía intima: familia e amigos se despedem da esposa de Flavinho

>> Jovem atingida com tiro na cabeça no Rio apresenta estabilidade

>> Lei em Salvador vai garantir chapéus de formatura para cabelos crespos

“Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via”, contou ela. “Ele passa bem e, por sorte, quem socorreu ele foi o mesmo médico que cuidou dele com diabetes no BBB”, diz a esposa de Babu.