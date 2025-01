Cerimonía intima: familia e amigos se despedem da esposa de Flavinho

- Foto: Redes sociais

Aconteceu na tarde desta quarta-feira, 25, em cerimônia íntima, o velório de Ana Paula Barbosa, esposa do cantor Flavinho, da banda Pagod'Art. Conforme solicitado pelos familiares, a cerimônia foi apenas para os íntimos e aconteceu no Cemitério Bosque da Paz.

O anúncio do falecimento foi feito nas redes sociais do cantor. Ana tinha 43 anos e estava internada para tratar um câncer na região do reto. “Neste momento de dor, a família agradece pelas orações e o carinho recebido, e opta por se despedir com privacidade, em uma cerimônia íntima”, disse em nota.

Paulinha estava internada no Aristides Maltez, em Salvador, desde o último sábado, 21, em tratamento contra um câncer retal. Ela foi casada com Flavinho durante 25 anos e deixa três filhos, de 24, 22 e 19 anos.

A filha do casal também usou as redes sociais para fazer um desabafo e lamentou a morte da mãe.

"Minha rainha, minha mae, meu tudo, nesse momento estou em lágrimas escrevendo aqui, que pra sempre te honrarei, pra sempre te amarei e que a senhora foi muito guerreira, lutou até o ultimo segundo, é a minha inspiração de mulher", escreveu ela na publicação.