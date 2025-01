Família com deficiência intelectual é encontrada após desaparecimento

Reencontro aconteceu neste quarta-feira e foi marcado por muita emoção - Foto: Reprodução TV Bahia

Uma família com deficiência intelectual que estava desaparecida foi reencontrada nesta quarta-feira, 25. A mãe, Valdete da Conceição, 55 anos, e os filhos, Eron e Ana Paula, de 17 e 19 anos, desapareceram ao chegar na rodoviária da capital baiana, na terça-feira, 24.

A família saiu de táxi de Buerarema, onde vivem, até Itabuna, no sul do estado. De lá, pegaram um ônibus para uma viagem de seis horas até Salvador. A família conta que os três têm deficiência intelectual, não sabem ler e nem escrever, além de não terem celular.

Com dificuldades para se comunicar, eles seriam recebidos em Salvador pela gestora de vendas Ana Paula Farias. Ela é irmã paterna de Eron e Ana Paula, e Valdete é sua madrasta. A gestora de vendas chegou à área de desembarque da rodoviária com três horas de antecedência, mas, no horário previsto pra chegada, às 16h da terça-feira, 24, não localizou os familiares.

Ao tentar buscar ajuda com a empresa de ônibus Águia Branca, Ana Paula disse que uma funcionária não fornecia informações seguras sobre o paradeiro dos três. "Primeiro disse que eles não embarcaram, depois disse que teve atraso por conta de engarrafamento. Em seguida, falou que eles chegariam às 19h", explicou.

Por meio de nota, a Viação Águia Branca esclareceu que a viagem realizada por Valdete e seus filhos, de Itabuna para Salvador, transcorreu normalmente, com desembarque no Terminal Rodoviário de Salvador. E ampresa considera que a viagem ocorreu com "tudo dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e regulatório que regem o modal".

Emoção no reencontro

Desesperada sem notícias dos familiares, Ana Paula entrou em contato com emissoras de TV. O comovente reencontro aconteceu, nesta quarta-feira, 25.

O desfecho positivo da história aconteceu graças a um líder religioso do bairro de São Marcos. Uma moradora da região percebeu que os três estavam perdidos e os levou à paróquia comandada pelo padre José Jorge Brito de Sousa.

O trio foi acolhido pelo padre e participou da ceia de Natal. O religioso contou que tentou procurar os parentes dos três, mas não conseguiu informações. Na manhã da quarta-feira, ele soube que familiares tentavam localizá-los.