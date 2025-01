Homem morre e mulher fica ferida após incêndio na noite de Natal

Não há informações sobre o que provocou o fogo - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir uma casa, na madrugada desta quarta-feira, 25, em Juazeiro, no norte do estado. As chamas começaram durante uma festa natalina.

Vizinhos relataram que quatro pessoas confraternizavam na casa, quando o incêndio aconteceu. Não há informações sobre o que provocou o fogo.

Segundo informações da TV São Francisco, a mulher foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas pela vizinhança. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro e não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O homem foi encontrado carbonizado e a casa ficou totalmente destruída por causa das chamas. As outras duas pessoas conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos. As causas do incêndio serão investigadas.