Antes de cair, avião comercial fez desvio de rota

Os sobreviventes estão recebendo tratamento hospitalar, de acordo com as autoridades - Foto: Reprodução | X

Um avião comercial com 67 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira, 25, na cidade de Aktau. O voo tinha como destino final a Rússia. Antes de cair, a aeronave voou centenas de quilômetros fora da rota programada e caiu na costa oposta do Mar Cáspio.

As autoridades, contudo, não explicaram o motivo do desvio da rota do voo J2-8243.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que o avião mudou de curso devido a condições climáticas ruins, mas acrescentou que a causa da queda é desconhecida e deve ser investigada.

Segundo as autoridades locais, 38 pessoas morreram e 29 estão vivos. Os sobreviventes estão recebendo tratamento hospitalar, de acordo com as autoridades.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão declarou em um comunicado que os bombeiros apagaram o incêndio e que os sobreviventes, incluindo duas crianças, estavam sendo atendidos em um hospital próximo.