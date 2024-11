Belle Daltro fala sobre perfil hackeado nas redes: "Despeito"

Belle Daltro explicou situação do perfil do Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Muitos comentários em vídeos da influenciadora baiana Belle Daltro, no TikTok, é questionando por que a irmã de Cristian Bell não aparece mais nos stories do Instagram. Muitos seguidores perguntam quando a influencer vai voltar a interagir na rede social.

Segundo Belle, três contas suas já foram hackeadas. “Já caiu três vezes essa conta, Mark Zuckerberg está me perseguindo, é o que meu amor despeito, né?”, brincou a influencer se referindo ao dono da rede social.

Com seu já conhecido toque de humor baiano, a influenciadora explicou as situações de quando suas contas foram hackeadas. “Na primeira vez, eu fiquei desesperada, desnorteada, sem chão, fiz um Instagram reserva, que fiquei usando por meses e voltei [a usar a conta oficial]. Na segunda vez, uma amiga postou uma foto em Gramado no Dia dos Namorados, e coloquei: “minha gostosa”. O Instagram caiu porque eu botei “minha gostosa”.

De acordo com Belle, a conta voltou no dia seguinte, e que além disso, já era a sua terceira conta reserva. “É uma labuta porque tive que mudar e-mail, telefone, tudo, eu não consegui recuperar, eu tentei de tudo, mas não estou desesperada, eu sei que vocês estão com saudades dos meus stories, eu também estou cara, eu acordava 6 horas da manhã para falar com vocês, mas eu não vou criar outra conta, porque eu já tenho duas com o Instagram criando problema”.

“Então eu vou tentar recuperar até não ter mais jeito, mas eu estou calma, tentando resolver para não fazer justiça com as minhas mãos”, finalizou.