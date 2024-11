Bilionário, Gusttavo Lima inaugura aeroporto particular

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução

Gusttavo Lima compartilhou com os fãs, nas redes sociais, que as obras de seu aeroporto particular foram completamente concluídas. Em vídeos publicados, o cantor sertanejo mostrou a grande pista de pouso localizada em sua fazenda, que, segundo ele, já está pronta para operar. O local, batizado de "Aeródromo Embaixador," foi construído com um investimento de cerca de R$ 21 milhões e seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil.

Em uma live recente no Instagram, Gusttavo revelou detalhes sobre o projeto. O plano de expansão inclui um hotel, ampliando ainda mais as possibilidades de operação do espaço.

Aquilo é um empreendimento, vai ser um aeroporto executivo que vai receber voos do país inteiro. Ali na frente, a gente vai construir o melhor hotel desse país. Vai ter um hotel com apoio da pista de pouso Gusttavo Lima

Recentemente, Gusttavo Lima também esteve envolvido em uma polêmica judicial. No mês passado, o cantor teve prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco como parte da “Operação Integration,” que investiga lavagem de dinheiro e jogos de apostas. Gusttavo estava em Miami quando a decisão foi emitida e, logo após, obteve habeas corpus.

Sua defesa emitiu uma nota declarando: “Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem.”