Gusttavo Lima abre o jogo sobre pedido para “esconder” jatinho

Cantor disse que medida é comum para pessoas públicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O músico Gusttavo Lima resolveu quebrar o silêncio nesta quinta-feira, 31, a respeitodo pedido para que os trajetos do seu jatinho particular não apareçam em sites que fazem o rastreio de voos em todo o mundo.

Através da assessoria jurídica, o sertanejo afirmou que o pedido deve-se “exclusivamente a questões de segurança e privacidade” do artista e da família. Ainda de acordo com a nota, essa prática é entre autoridades e figuras públicas.

“A assessoria jurídica do cantor Gusttavo Lima esclarece que o pedido para que os dados sobre a aeronave não sejam publicados em sites públicos de rastreamento de voos é uma solicitação antiga e deve-se única e exclusivamente a questões de segurança e privacidade do artista e sua família – prática comum entre autoridades e figuras públicas. Todas as informações seguem sendo enviadas aos órgãos competentes, seguindo rigorosamente a legislação vigente”, diz a nota.