Brasileira faz terapia para lidar com a própria beleza: "Difícil"

Janaína Prazeres em ensaio - Foto: @instagram | Reprodução

A brasileira Janaína Prazeres, eleita a 'Mulher Mais Bonita do Mundo' pela revista Playboy, revelou que faz terapia para lidar com a própria beleza. Ela ainda disse que a psicóloga recomendou "não se olhar no espelho", diante do desafio pessoal que tem enfrentado.

"Foi um exercício muito difícil, não olhar para minha própria imagem por 48 horas, mas admito que foi algo libertador. Os homens julgam você apenas por ser bonita. É como se você não pudesse ser inteligente e bonita ao mesmo tempo — você tem que ser uma coisa ou outra", disse a modelo para o O Globo.

Janaína Prazeres foi eleita a 'mulher perfeita' pela revista Playboy da Noruega. Ela também chamou atenção ao afirmar que não economiza em nome da vaidade. E que já investiu R$ 300 mil em cirurgias plásticas.

"Adoro me sentir mais bonita, busco sempre que a minha autoestima esteja elevada. Esse é o segredo de uma vida melhor. Eu posso investir nisso, não poupo", disse ao Extra.