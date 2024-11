Conheça influenciadora que traiu jogador com entregador de açaí

Ingrid Lima e Vinicius Tobias - Foto: Instagram/Divulgação / Márcia Piovesan

A influenciadora Ingrid Lima revelou que o ex-Real Madrid Vinicius Tobias, hoje atleta do Shakhtar Donetsk, não é o pai de Maitê. O jogador chegou a fazer uma tatuagem com o nome da criança, que acreditava ser sua filha.

Ingrid Lima teve um caso com um entregador de açaí, segundo o jornalista Leo Dias. No entanto, ainda não se sabe quem é o verdadeiro pai da criança. Vinicius Tobias também teria traído a namorada, mesmo com relacionamento baseado em contrato de fidelidade.

A brasileira Ingrid Lima é influenciadora, tem 20 anos de idade e se casou com Vinícius Tobias aos 17 anos. Na época, eles tinham a mesma idade.

Ingrid tem dois irmãos mais novos que ela. Ela costuma postar nas redes sociais vídeos do seu dia a dia e de viagens que faz.

Ela tem quase 100 mil seguidores em perfil de uma das redes.