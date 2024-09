Bruna Biancardi surpreende e dá recado a primogênito de Neymar

Bruna Biancardi deu recado ao filho de Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atual namorada de Neymar, Bruna Biancardi, mostrou mais uma vez que possui ótima relação com o primogênito do jogador de futebol, Davi Lucca. Neste sábado, 24, a influenciadora até mandou um recado especial ao rapaz.

No dia em que o menino completou mais um ano de vida, a namorada do atacante usou o seu perfil do Instagram para postar uma foto dele com a irmã, Mavie.

Na legenda, Bruna Biancardi demostrou todo o seu carinho pelo enteado e ainda falou em nome da própria filha para o irmão.

"Davizinho, que o seu novo ciclo seja repleto de amor, sorrisos e muitas felicidades! Que você continue sendo esse menino doce, carinhoso e inteligente! Obrigada por ser tão incrível com a gente, desde o começo. Amamos você e estaremos sempre ao seu lado", disse.