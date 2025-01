Brunna Gonçalves escolhe nome da bebê que espera com Ludmilla

Ludmilla e Brunna Gonçalves descobriram que terão uma menina em chá revelação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Brunna Gonçalves compartilhou nas redes sociais detalhes de sua primeira gestação nesta segunda-feira, 13. A também dançarina comentou que vive um momento de muita serenidade e emoção e disse estar aproveitando cada etapa dessa nova fase da vida.

Questionada ainda nas redes sociais, sobre se ela tem registrado os momentos da gestação, Brunna Gonçalves explicou que não tem feito registros mês a mês, pois pretende fazer ensaios fotográficos.

“Quero fazer três ensaios fotográficos: um para o Carnaval e dois no final, para guardar de recordação. Mas aquelas fotos de barriga de todo mês, eu não tô fazendo, não. Fiz no primeiro mês, depois esqueci”, explicou.

Leia também:

>> Diego Hypólito é criticado por ex-participante: "Ele odeia ex-BBB"

>> BBB 25: baiano que tentou vaga pede namorada em casamento

Brunna também revelou detalhes sobre o enxoval. “Tô muito ansiosa para comprar mamadeirinha, carrinho. Minha gestação está sendo incrível!”, revelou. “Quero escolher tudo com muito carinho, desde roupinhas até brinquedos que estimulem o desenvolvimento dela. Estou me dedicando muito para que tudo esteja perfeito”, complementou a influenciadora que recentemente fez um chá revelação junto a esposa Ludmilla e foi revelado que terão uma menina.

A dançarina também comentou sobre ter mantido a rotina de exercícios físicos. “Não deixei de treinar. Claro, com moderação e respeitando meu corpo, mas isso tem me ajudado muito com o bem-estar físico e emocional”, disse.

Ainda de acordo com Brunna Gonçalves, o nome da bebê já foi escolhida, mas ela disse que manterá em segredo por enquanto. “Em breve, vamos compartilhar com vocês!”, concluiu.