Diego Hypólito é criticado por ex-participante: "Ele odeia ex-BBB"

Segundo Vagner, a aversão de Hypólito aos ex-BBBs é bem conhecida, e ele mesmo já foi alvo dessa atitude - Foto: Reprodução | TV Globo

Vagner Lara, de 48 anos, ex-participante do BBB 14, fez duras críticas a Diego Hypólito, de 38 anos, atual confinados no BBB 25. Durante sua participação no podcast 'Se Liga', Vagner afirmou que o ginasta sempre se manteve distante de ex-participantes do programa, demonstrando uma postura de superioridade.



Leia mais:

>> BBB 25: Daniel Rocha deseja boa sorte à namorada, Vitória Strada

>> Baiana reclama da divisão das camas no BBB 25: “Chega e já ocupa?”

>> Gracyanne surpreende e menciona Belo pela primeira vez no BBB

“Todas as vezes que nos encontramos em festas, ele sempre teve um problema com ex-participantes do programa. Ele sempre manteve uma certa distância, como se dissesse: 'Eu sou o atleta do Brasil e você participou de um reality show'”, afirmou Lara.

Segundo Vagner, a aversão de Hypólito aos ex-BBBs é bem conhecida, e ele mesmo já foi alvo dessa atitude. “Não é um amigo meu, já tivemos contato em alguns lugares, mas sempre houve essa separação. E sempre escutei: 'Ah, ele odeia ex-BBB'”, revelou.

O ex-BBB também compartilhou um episódio de quando os dois dividiram o mesmo camarote em uma festa. “Me senti constrangido de estar na mesma festa, no mesmo camarote, e perceber que a pessoa pensa: 'Eu sou maior do que você, não me misture com ex-BBB'. Já ouvimos isso dele. Então, não é surpresa. Agora ele está aí, no 'BBB 25'”.