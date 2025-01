BBB 25: Daniel Rocha deseja boa sorte à namorada, Vitória Strada

O ator pediu respeito ao relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

Na noite de estreia do BBB 25, na segunda-feira, 13, os participantes entraram oficialmente na casa mais vigiada do Brasil, e aqui fora, familiares e amigos aproveitaram para mostrar apoio. Daniel Rocha, ator e namorado de Vitória Strada, usou suas redes sociais para enviar mensagens de torcida à amada.

Nos stories de seu Instagram, Daniel publicou uma foto com Vitória momentos antes de seu confinamento, escrevendo: "Vai, amor!". "Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora, na casa mais vigiada do Brasil!"

Antes disso, na quinta-feira, 09, logo após o anúncio dos participantes do programa, Daniel compartilhou uma mensagem sobre sua namorada. "O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta", escreveu ele na legenda de um álbum de fotos do casal.

O ator também pediu respeito ao relacionamento e à participação de Vitória no programa, destacando que, apesar das adversidades, o casal prefere preservar sua história. "Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras. Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: RESPEITO, GENTILEZA E AMOR!" Ele ainda incentivou os fãs a torcerem pela vitória de Vitória: "Vamos torcer juntos para que ela saia como a vencedora deste BBB 25!"

Daniel também revelou em entrevista que recusou o convite para participar do programa ao lado de Vitória. "Já recebi convite antes e já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi a mesma. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento, penso minha carreira de outra forma", afirmou ele.