Bruno Gagliasso dá indireta e mantém "guerra" com Tiago Leifert

Bruno Gagliasso mandou uma indireta para Tiago Leifert, nesta terça-feira, 5, logo depois que o apresentador afirmou que não teve convite para conversa aceito após confusão.

O ator usou o X, antigo Twitter, para compartilhar um vídeo que tem sido apontado como indireta para o ex-Globo. A publicação dele ocorreu depois que Leifert suspeitou que o astro poderia ter aproveitado a polêmica para promover o lançamento de sua nova série na Netflix, Os Quatro da Candelária.

No vídeo publicado por Bruno Gagliasso, uma mulher garantiu que parou no sinal vermelho no trânsito e que um homem bateu na traseira do seu carro: "Ele já saiu do carro, ligou o pisca-alerta e ficou na rua acenando. Eu olhei pelo retrovisor e acelerei. Eu deixei o homem lá. Aí você pensa, 'nossa, você tem muito dinheiro', não é essa a questão".

"Eu olhei e pensei, 'gente, quem é esse homem? E se for uma pessoa grosseira? E se ele me estressar? Será que ele tem seguro? Será que vai ser no meu?'. Aí a noite é mais um WhatsApp que eu tenho que responder desse senhor, da seguradora. Quanto eu pago para não ter isso? É um amassado? Meu Deus, me dá esse amassado agora. Obrigada, Senhor, pelo amassado. Eu assino aonde?", declarou ela.

Ainda na gravação compartilhada por Gagliasso, a mulher seguiu: "Me deu uma paz deixar esse homem na estrada e ir indo. Meu filho, tem muitos problemas aqui para resolver, não venham furando essa fila dessa forma. O que vai te doer mais? Esse amassado? Eu vou cantar parabéns para esse amassado, fazer aniversário de um, dois, três anos. Não vai me abalar".

"Eu não tenho esse tempo, não tenho esse lastro de energia. Eu quis compartilhar porque me deu uma paz grande. Aí eu vou falar para vocês, vai que ajuda. Vai que tem um amassado aí que você pode pegar pra si pra deixar esse tanto de trem que vem junto. Tá? Boa semana", completou.