Ator fala sobre cena de sexo com Bruno Gagliasso: "Troca ótima"

Bruno Gagliasso e Patrick Congo fizeram cena quente - Foto: Reprodução | Netflix

A série Os Quatro da Candelária, da Netflix, tem chamado a atenção do público desde a semana passada. Um detalhe, porém, tem se destacado na trama: uma cena de sexo dos personagens de Bruno Gagliasso e Patrick Congo.

Leia Mais:

>>> HBO anuncia volta de ator famoso ao elenco da série 'Cidade de Deus'

>>> “Os Quatro da Candelária” faz abordagem poética e ficcional de chacina

>>> Saiba quem é a modelo que fez teste de DNA com Bruno Gagliasso

O ator iniciante comentou sobre como foi gravar com o veterano. "A troca com o Bruno foi ótima. Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar", explicou à Quem.

"Conversamos se o beijo ia ser intenso, se teria língua. Porque eles estão em um momento quente de tesão e se amam. Tem amor naquela relação. Decidimos tudo e gostei muito de ter trabalhado com ele. Como ele é mais experiente, tem uma outra vivência de como fazer cenas assim", completou Patrick.

Ele ainda comentou que a preparadora de elenco Patrícia Farias também foi muito importante nesse processo.

"Estava meio inseguro. Tinha acontecido algumas coisas também comigo e elas me incentivaram. Me lembraram que, para além de mim, estava dando continuidade ao trabalho de pessoas que vieram antes de mim e que virão depois. E isso é uma coisa importante do Sete na minha vida", desabafou.