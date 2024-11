HBO anuncia volta de ator famoso ao elenco da série 'Cidade de Deus'

'Cidade de Deus: a luta não para' - Foto: Divulgação

A Max anunciou o retorno do intérprete do papel de 'Cenoura' na segunda temporada de 'Cidade de Deus: a luta não para', produção original da HBO, produzida pela O2 Filmes. Sequência do premiado filme de 2002, a primeira temporada completa já está disponível na plataforma de streaming Max.

Conhecido por seu papel como poderoso traficante de drogas e rival de Zé Pequeno, o Cenoura, interpretado por Matheus Nachtergaele está de volta à comunidade após conquistar sua liberdade. Figura central na violenta guerra de facções em 1980, apresentado no filme, o personagem retorna após os eventos que o levaram à prisão.

Mesmo desejando manter-se longe do crime, uma dívida com o amigo Curió e o comprometimento com a comunidade faz ele reassumir o papel de liderança no tráfico de Cidade de Deus.

Fazer o filme Cidade de Deus foi uma experiência maravilhosa! Deixei de lado o protocolo comum de criação de um personagem e me lancei no convívio profundo com o elenco, quase todo formado por não atores, e com a vivência nas locações reais! O longa de Fernando Meirelles marcou época, deixou marcas profundas no público e na estética do nosso cinema Matheus Nachtergaele

“A transposição para a série, com direção de Aly Muritiba está maravilhosa! A primeira temporada é realmente incrível! Eu estou muito animado pra voltar ao Sandro Cenoura e rever amigos, temas e me aventurar nessa viagem de entretenimento cheio de realismo, aventura e denúncias! Vai ser lindo!".

CIDADE DE DEUS: A LUTA NÃO PARA T2 é uma série HBO Original produzida pela O2 Filmes. Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, os coprodutores são Cris Abi e Gustavo Gontijo.