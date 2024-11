Mulheres no audiovisual: curso gratuito abre inscrições

Aulas online ocorrerão no período noturno, das 19h às 22h, e terão início no dia 6 de novembro - Foto: Divulgação

Com o objetivo de ampliar a presença de mulheres no mercado cinematográfico, o projeto "Cinelab Blackout", em sua segunda edição, abre inscrições gratuitas para capacitar mulheres periféricas na área audiovisual.

Idealizado pelos cineastas Danilo Stael e Nane Sacramento, esta edição oferece três cursos online e gratuitos: Produção Executiva com Nina Novaes, Direção Cinematográfica com Camila de Moraes, e Roteiro com Ceci Alves, todas profissionais renomadas do mercado audiovisual.

Além das aulas técnicas, o projeto oferece atividades de Desenvolvimento Profissional com Kelly Vilela e aulas sobre Acessibilidade no Cinema com Eurides Nascimento, proporcionando uma formação mais ampla e uma visão sobre as exigências e oportunidades no setor audiovisual.

As aulas ocorrerão no período noturno, das 19h às 22h, e terão início no dia 6 de novembro de 2024, com término em dezembro. Cada turma contará com 20 participantes, permitindo um acompanhamento personalizado das ministrantes. Metade das vagas será destinada a alunas acima de 15 anos oriundas de escolas e instituições públicas, garantindo inclusão e acesso a mulheres que enfrentam barreiras sociais e econômicas.

A proposta deste ano inclui uma carga horária de 21 horas, variando conforme o curso escolhido com todos os encontros online, facilitando a participação de quem enfrenta desafios de mobilidade e acesso.

"O 'Cinelab Blackout' é uma oportunidade única de colocar mulheres periféricas em posição de protagonismo no audiovisual. Sabemos das dificuldades de acesso à formação e às oportunidades profissionais, especialmente para as mulheres das periferias. Queremos abrir portas e oferecer ferramentas para que elas criem seus próprios caminhos na indústria cinematográfica. Nosso objetivo é fomentar talentos e gerar uma transformação estrutural no setor", afirma Danilo Stael, cineasta e co-idealizador do projeto junto com Nane Sacramento.

Cursos Oferecidos:

Direção Cinematográfica: Ministrado por Camila de Moraes, com aulas nos dias 6, 7, 13 e 14 de novembro.

Roteiro Cinematográfico: Ministrado por Ceci Alves, com aulas nos dias 3, 4, 10 e 11 de dezembro.

Produção Executiva: Ministrado por Nina Novaes, com aulas nos dias 9, 12, 16 e 18 de dezembro.