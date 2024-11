Netflix lança série sobre Chacina da Candelária: "Sonhos e infância"

"Os Quatro da Candelária" conta história de chacina pelo olhar de vítimas - Foto: Divulgação | Netflix

23 de julho de 1993. O relógio marcava 0h30 quando policiais militares abriram fogo contra um grupo de pessoas, incluindo crianças e adolescentes em situação de rua, que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O ataque terminou com a morte de oito jovens e vários feridos, tornando-se um dos episódios mais emblemáticos de violência policial e violação dos direitos humanos no Brasil.

Mais de 30 anos depois, o crime vai ganhar as telas do streaming com a série "Os Quatro da Candelária". A produção nacional da Netflix, acompanha, em quatro episódios, as 36 horas anteriores à chacina pelo ponto de vista de quatro crianças e adolescentes que moravam na área da igreja.

Com estreia marcada para quarta-feira, 30, a obra ganhou uma premiére especial nesta terça-feira, 29, na capital carioca. O evento, para o qual o Cineinsite A TARDE foi convidado, contou com a presença do elenco, formado por veteranos da dramaturgia como Leandro Firmino e Bruno Gagliasso, e os novos talentos, responsáveis por encarnar os protagonistas: Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo), Jesus (Andrei Marques) e Pipoca (Wendy Queiroz).

Um dos responsáveis pela criação do seriado, Luis Lomenha comentou sobre o processo da inclusão das histórias reais dentro do roteiro: "As histórias dos sobreviventes são muito impactantes e a gente pegou algumas delas e colocamos no roteiro, quando estávamos no processo de escrita, mas a realidade é sempre muito maior e impactatante do que a ficção. Durante o processo a gente ia retirando algumas histórias".

"Tem muita coisa que foi real, mas também tem invenções. A realidade foi muito mais dura [que mostra a história]. O objetivo não era contar a tragédia, mas a potência das crianças. Focamos no que eles relatavam em torno dos sonhos, desejos e afetos", acrescentou o diretor.

Já o produtor Rodrigo Letier contou à reportagem que a equipe de "Os Quatro da Candelária" é formada quase toda por profissionais negros em todos os departamentos: "Foi uma honra grande contar com isso e fizemos questão, desde o começo, de manter isso".

"A temática da série passa por aí, então é gratificante ver esse cenário de bastidores", ressaltou o produtor, que ainda apontou que a equipe conta com muitos profissionais jovens, iniciando suas carreiras. "Conseguiram durante o processo fazer uma formação e o resultado imprime isso. Essa autenticidade e o lugar de fala da equipe está na tela", completou.

*Repórter viajou a convite da Netflix