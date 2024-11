Bruno Gagliasso comenta processo contra socialite e agenda cheia na BA

Bruno Gagliasso falou sobre processo contra socialite - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Gagliasso não esconde a felicidade que tem sentido em função da vitória no processo movido contra a socialite Dayane Alcântara Couto de Andrade, a Day McCarthy, após um caso de racismo envolvendo a filha, Chissomo, a Títi, atualmente com 11 anos. Com exclusividade ao Cineinsite Portal A TARDE, o ator comemorou.

Questionado sobre a vitória na Justiça, o galã garantiu: "Tem como não ficar feliz? Tem como não ficar?". Ele também falou que o processo segue "caminhando" e rasgou elogios para a advogada baiana Juliana Souza, que cuida do caso.

"[Processo] caminhando. Juliana [Souza], minha advogada, é maravilhosa, arrasando. Espero em breve dar mais informações, porque eu não posso", disse o marido de Giovanna Ewbank, durante o lançamento da série Os Quatro da Candelária, da Netflix, que ocorreu nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro.

Cabe lembrar que Day McCarthy foi condenada a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado. A sentença aplicada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, em agosto passado, é a maior sentença por injúria racial já deferida no Brasil. Na época, o casal de famosos ressaltou: “Sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo".

O episódio de racismo ocorreu quando Títi tinha apenas quatro anos, em 2017. À época, Day causou revolta pelos comentários proferidos nas mídias sociais. A denúncia formal foi apresentada em maio de 2021.

Bruno Gagliasso fala de projetos na Bahia

Ao Cineinsite Portal A TARDE, o artista ressaltou que estará no mês de novembro em Salvador para alguns eventos e aproveitando da cidade baiana.

"Estou indo para a Bahia no Novembro Negro, convite do Pedro Tourinho, que é padrinho dos meus filhos. Estamos indo passar uma semana participando de alguns shows e eventos. Todo novembro a gente vai e nesse ano não poderia ser diferente. Vai a família toda [para a Bahia]", garantiu o galã da Netflix.

*Repórter viajou a convite da Netflix