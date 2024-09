VÍDEO: Day McCarthy aparece recebendo condenação após ofensas racistas

Day McCarthy apareceu surpresa com veredito da Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo de Day McCarthy recebendo um veredito da denúncia de injúria racial que os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fizeram veio à tona. O resultado ocorreu na última quarta-feira, 21, e condenou a influenciadora a 8 anos, 9 meses e 13 dias de prisão em regime fechado.

A socialite disparou ofensas contra a filha do casal de atores, Chissomo, também conhecida como Titi. Em vídeo, divulgado nas redes sociais, a influenciadora apareceu recebendo a sentença e ela se mostrou bastante surpresa.

O registro foi feito pelo advogado de Day McCarthy. Na ocasião, eles conversavam por chamada de vídeo.

“Estou te ligando em vídeo porque estou com a sentença do Gagliasso aqui. A notícia não é muito boa. […] Acabou de ser publicada a sentença do caso Gagliasso e vou ser bem sincero: a pena de 8 anos e 9 meses é uma pena muito alta. É difícil, seu processo deve continuar, vamos precisar recorrer”, disse o advogado.

A influenciadora digital ficou completamente surpresa e continuou em silêncio. A sua defesa falou rapidamente sobre ter deixado o caso e comentou: “Em tese eu abandonei o processo, mas eu preciso te comunicar sobre a sentença”.

A socialite comentou: “Doutor, quero também te pedir desculpa pelo o que passou no dia da audiência. Estou muito envergonhada realmente pelo o que passou, não estava em um bom estado. Eu misturei bebida com remédio, estava sob efeitos de remédios. Não sou assim no dia a dia”.

“Eu sinto muito pelas minhas falas também do passado, a respeito de uma criança. Realmente eu me arrependo, nunca mais repeti, eu errei uma vez", garantiu Day McCarthy.

Na gravação, ela completou: “Eu também nunca fui condenada por nenhum crime hediondo, sou réu primária. Acho uma pena de quase 9 anos um pouquinho elevada para uma pessoa que não trafica drogas, eu nunca fui condenada por algum crime hediondo”.