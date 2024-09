Quem é a advogada baiana que conseguiu a maior condenação por racismo?

Juliana Souza é advogada de Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tiveram uma vitória contra Day McCarthy, que ofendeu a filha do casal, Titi. A defesa do casal de famosos foi feita pela advogada baiana Juliana Souza, que entra para a história por ter conseguido a maior condenação por racismo e injúria racial no Brasil.

Em rede social, a advogada comemorou a vitória no caso e compartilhou fotos ao lado de Gagliasso. "Após anos de trabalho incansável, dedicação e estudo, hoje tive a honra de ver a justiça prevalecer", iniciou a baiana.

Juliana Souza acrescentou: "A condenação de 8 anos e 9 meses, inicialmente em regime fechado, no caso Gagliasso x Day McCarthy não é apenas uma vitória para a família Gagliasso — é uma vitória para todos nós. É a prova de que o racismo não compensa e que podemos, sim, mudar o curso da história".

"Como advogada, e principalmente como uma mulher negra, que já foi uma criança preta, essa decisão carrega um simbolismo profundo. Ela me lembra que nossa luta é legítima e que cada passo que damos é crucial para garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo que a Titi passou, ou pelo que eu passei. Hoje, durmo um pouco mais tranquila", escreveu ainda.

Além de advogada, a baiana também tem se tornado influenciadora e, desde a pandemia, fez algumas lives, entre elas com Anitta, sobre equidade racial. A partir de então, inclusive, o seu nome passou a ser mais requisitado.

Juliana é palestrante e dá consultorias sobre o tema e costuma estar onde pode dar visibilidade à sua causa, como na festa do Instituto Vini Jr., que aconteceu em julho.