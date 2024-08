Bruno Gagliasso radicaliza e fica a "cópia" de Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso aparece completamente diferente em rede social - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Gagliasso surpreendeu os seus fãs com uma mudança radical no visual. O ator passou por uma mudança da cor do seu cabelo e rapidamente começou a ser comparado com a própria esposa, Giovanna Ewbank.



Leia Mais:

>>> Pedro Scooby e Anitta viveram trisal com bailarina da cantora

>>> Pedro Scooby se solta e revela que já recebeu “linguadinha”; veja

>>> Valesca Popozuda choca ao revelar fetiche inusitado: “Eu faço nele”

O artista, de 37 ans, surgiu ruivo ao lado da mulher, que foi quem revelou a novidade aos fãs. Nesta quinta-feira, 15, a artista declarou: "Vocês pediram... e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é. Mais que amigas... gêmeas".

No dia anterior, a famosa já havia dado indícios que o famoso iria aparecer diferente do que costuma surgir. Na ocasião, Giovanna estava gravando Stories falando sobre os dias de descanso ao lado de Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha.

A apresentadora, então, quase filmou o artista, que ficou bravo com ela. Isso porque ele havia feito uma mudança para o novo trabalho, mas ainda queria fazer suspense.

Ontem, após a foto com o novo visual, internautas reagiram e falaram da semelhança entre os dois. "Ficou idêntico ao irmão dele", declarou uma pessoa nos comentários do post. "Parece um casal de gêmeos", declarou outra. "Para! Fala que é Inteligência Artificial", comentou mais uma.