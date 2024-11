Novelas de lado? Globo aproveita 'febre' e investe em doramas

Twinkling Watermelon é adquirida pela Globo - Foto: Divulgação

A Globo decidiu que vai se render aos doramas. Depois de incluir trama envolvendo as séries produzidas na Córeia do Sul em Volta por Cima, a emissora fechou um acordo com a gigante CJ ENM, que produz a maioria deste tipo de produção.

A informação foi confirmada pela CJ ENM ao F5, que declarou que a principal aquisição do negócio fechado pela Globo é Twinkling Watermelon, um dos hits de 2023 dos doramas.

A produção será dublada e a sua exibição será inédita no Brasil. A ideia é que o dorama possa entrar no catálogo do Globoplay, mas também na TV por assinatura.

Além de Twinkling Watermelon, estão na mira da Globo outros três títulos para serem disponibilizados em 2025. Esta é a primeira vez que o canal investe nos doramas, que fazem sucesso na Netflix.