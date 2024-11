Bruno Mars é comparado a Reginaldo Rossi e detalhe vira meme

Bruno Mars acabou sendo comparado com brasileiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação

Bruno Mars é o nome sensação do momento no Brasil. Depois de shows em São Paulo, o cantor agora está no Rio de Janeiro aproveitando da cidade e também com apresentações especiais. Mas um detalhe tem feito ele virar meme entre os brasileiros.

Nas redes sociais, o astro pop tem sido comparado a Reginaldo Rossi. O motivo? A sua fisionomia e também os seus looks.

Um perfil surpreendeu no Twitter ao declarar: "Uma vez li que o Bruno Mars se veste igual ao Reginaldo Rossi, e agora não consigo 'desver'".

Nos comentários, um internauta apontou: "Tô acho que o pai dele não é o Michael Jackson, mas sim o Reginaldo Rossi".

Outro pediu para Bruno Mars colocar em seu show o clássico Garçom. Em apresentações recentes, ele chegou a incluir os hits brasileiros Evidências e Cheia de Manias.

Outra página em rede social também surpreendeu com comentário e disse que "Bruno Mars é o Reginaldo Rossi da gringa".

Uma vez, li que o Bruno Mars se veste igual ao Reginaldo Rossi, e agora não consigo “desver”. 😂😂 pic.twitter.com/awR10SoUb2

— Mais Brasil (@maisbrasil) October 17, 2024