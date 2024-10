Chitãozinho e Xoróró cantam ‘Evidências' com Bruno Mars; veja o vídeo

Chitãozinho e Xororó e Bruno Mars - Foto: Reprodução

A dupla Chitãozinho e Xororó fez uma participação especial no último show de Bruno Mars, em São Paulo, no domingo, 13. Os cantores subiram ao palco do estádio do Morumbi, na zona oeste da cidade, para interpretar o clássico "Evidências", um dos maiores sucessos da dupla. Veja o momento:

CHITÃOZINHO E XORORO CANTANDO EVIDÊNCIAS NO SHOW DO BRUNO MARS EM SÃO PAULO 🇧🇷✨ pic.twitter.com/5449G6QVxX — Bruno Mars Access (@BrunoMarsAccess) October 14, 2024

Essa foi mais uma surpresa que o norte-americano preparou para o público paulistano, que pôde curtir um total de sete shows de Bruno Mars, conhecido por hits como "Locked Out Of Heaven" e "That’s What I Like". Em outra apresentação, na quarta-feira, 9, ele também convidou Thiaguinho para cantar "Cheia de Manias", do Raça Negra.

Veja a agenda completa de Bruno Mars no Brasil:

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte