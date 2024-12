Cantora detalha denúncia contra Ana Paula Minerato; saiba mais

Cantora contou que procurou as autoridades e esclareceu o motivo de ainda não ter falado detalhadamente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As falas racistas de Ana Paula Minerato foram denunciadas pela cantora Ananda, que faz parte do grupo Melanina Carioca, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na Lapa, região central do Rio de Janeiro, que vai investigar o caso. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, na noite de quarta-feira, 27, ela contou que procurou as autoridades e esclareceu o motivo de ainda não ter falado detalhadamente sobre os ataques que sofreu da ex-musa da Gaviões da Fiel.

“Passando aqui só pra dizer que acabei de sair da Decradi, que é a delegacia que cuida só de delitos de intolerância e questões raciais. Acabei de fazer esse registro de ocorrência. Estou só passando para avisar a vocês e que logo vou voltar para fazer meu pronunciamento”, afirmou ela, que explicou porque ainda não falou abertamente sobre o caso: “Eu precisava desse tempo para poder digerir o que está acontecendo na minha vida nesse momento e tudo que vou precisar falar”.

Na oportunidade, ela prometeu se manifestar em breve. “Então, para que eu pudesse me pronunciar de forma adequada, não só falando por mim, mas por tudo que isso envolve, eu precisava de um pouco de tempo. Obrigada por vocês estarem tendo essa paciência, espero que estejam. E a gente se vê em breve para uma fala mais séria e uma conversa mais longa”, encerrou.

Primeiro pronunciamento

Ananda se manifestou pela primeira vez sobre o caso na última terça-feira, 26. No Instagram, ela agradeceu o apoio dos internautas. “Primeiramente, querida agradecer por todo o apoio que vocês estão dando em relação a essa situação lamentável!”, desabafou.

Ela também revelou o motivo de ter ficado mais reclusa logo após a repercussão do caso. “Tirei o dia de ontem para digerir tudo o que está acontecendo, mas já já vou aparecer aqui para falarmos sobre o caso e vocês entenderem o que aconteceu, beleza?”, afirmou.

“Mas, principalmente, para reforçarmos nesse novembro negro a pauta racial que é tão importante e necessária”, encerrou.