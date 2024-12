VÍDEO: Ana Paula Minerato chora e se desculpa por comentários racistas

Minerato foi afastada do posto de musa da Gaviões da Fiel e perdeu o cargo de apresentadora na rádio Band FM. - Foto: Reprodução | Instagram

Após áudios polêmicos vieram à tona nas redes sociais, na última segunda-feira, 25, expondo declarações racistas feitas por Ana Paula Minerato contra a cantora Ananda, da banda Melanina Carioca, a ex-musa da Gaviões da Fiel resolveu se pronunciar.

Na tarde desta terça-feira, 26, a modelo se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais, em que surgiu aos prantos pedindo desculpas. "Quero pedir desculpas para todo mundo que se sentiu atingido, para a Ananda. Sei que isso foi uma ofensa horrível", declarou.

Ana Paula também revelou ter vivido um relacionamento abusivo com KT Gomez, a quem acusa de ter vazado os áudios. "Vivi meses em um relacionamento tóxico, onde só fui manipulada e judiada psicologicamente. Essa pessoa gravava até momentos íntimos", afirmou a ex-musa do carnaval, acusando o rapper de planejar a divulgação do material.

O caso

Durante uma conversa com o rapper KT Gomez, a modelo usou termos pejorativos para se referir ao cabelo e a pele da artista, questionando: “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Não sabia que você curtia mina do cabelo duro”, disparou Ana Paula Minerato no áudio vazado.

O rapper KT Gomez tentou intervir: “Sua fala é bem…”, mas foi rapidamente interrompido pela modelo. “Você gosta de cabelo duro? De mina do cabelo duro, de neguinha? Porque aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África?”, completou ela, em tom exaltado.

Com a repercussão negativa, Minerato foi afastada do posto de musa da Gaviões da Fiel e perdeu o cargo de apresentadora na rádio Band FM, onde comandava um programa diário.

Confira o vídeo: