Musa da Gaviões da Fiel é desligada após falas racistas

Ana Paula Minerato foi desligada da escola de samba paulistana, Gaviões da Fiel, após o vazamento de áudios no qual a musa fazia comentários de cunho racista, na segunda-feira, 25.

Nos áudios vazados, Ana Paula Minerato refere a Ananda, cantora do grupo "Melanina Carioca" como "negrinha". “A empregada do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né. Alguém ali, ou pai ou a mãe veio da África ali, tá na cara.” Ainda no áudio, outro comentário sobre a mulher é feito. “Ela é feia, hein. Ela é feia. Essa faixa de nega aqui que ela usa…”

Por meio de um comunicado, a escola de samba reforça que Ana Paula teve "condutas incompatíveis com os valores e princípios" da escola.

Confira a nota:

"A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista.

Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade.

Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história"

Além da Gaviões, Ana Paula também foi desligada de suas atividades na Band, onde ela era apresentadora do programa de rádio "Band FM". Em nota, a emissora também repudiou as falas da influenciadora. Confira:

“A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”.