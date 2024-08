Cantora Perlla anuncia tempo no casamento: "Não deixamos de existir"

Perlla enfatizou que, apesar da separação temporári, ela e Patrick continuam a valorizar o que construíram juntos - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Perlla anunciou, nesta segunda-feira,12, que deu um ‘tempo’ do seu casamento com Patrick Abrahão. O empresário foi preso no ano de 2022 após ser acusado de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira transnacional.

"Não é fácil vir aqui falar sobre um assunto tão delicado e íntimo. Mas enquanto pessoas públicas, entendemos a necessidade de dividir com vocês que o casal eu e Patrick não deixamos de existir", iniciou, em um comunicado nas redes sociais.



Leia mais

>> Família morre enquanto se preparava para almoço de Dia dos Pais

Perlla enfatizou que, apesar da separação temporária, ela e Patrick continuam a valorizar o que construíram juntos e que o pedido principal é por respeito à sua privacidade durante este período. "Às vezes, é necessário um tempo para respirar e repensar nossa união", afirmou a artista, destacando a importância de respeitar o espaço que estão buscando para se recompor.





Leia mais

>> Corpo de mulher desaparecida é encontrado em estado de decomposição

Ao encerrar a declaração, a artista agradeceu a todos pelo apoio e orações recebidas, reconhecendo o carinho que tem recebido do público. "Temos muitos sentimentos a processar e agradeceremos imensamente a compreensão e o respeito durante este momento difícil", concluiu.



Confira: