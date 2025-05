Carlinhos Maia e Lucas Guimarães planejam ter filhos; saiba quantos

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão juntos há 15 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães planejam aumentar a família em breve. Em entrevista para a Quem, o apresentador do SBT revelou que pretende ter dois filhos com o marido no ano que vem. “Em 2026 quero dois logo. Um menino e uma menina”, garantiu.

Guimarães estreou como apresentador na emissora de Silvio Santos, com o programa ‘Eita Lucas!’ e agora passa metade do mês viajando para realizar as gravações. O artista, contou como consegue conciliar os compromissos profissionais com o relacionamento de quase 16 anos.

“O maridão sente falta. Ele fala: ‘Perdi o meu marido para o mundo’ (risos). Hoje tenho certeza que eu me encontrei no que eu mais amo fazer. Passo 15 dias viajando e 15 dias de folga. No começo não consegui ter esse tempinho todo de folga porque tive que fazer algumas modificações no programa porque não estava do jeito que a gente queria. Mas agora estamos gravando e colocando no ar”, detalhou Lucas.

Segundo o apresentador, o diálogo é a chave principal para a boa relação dos dois. “Não em segredo. As crises acontecem. São quase 16 anos juntos. Mas o segredo é o diálogo e a gente respeita o espaço um do outro. O combinado é: eu já apoiei você no início e fui paciente. Agora me apoie e seja paciente comigo”, completou.

Separação?

Em março, o influenciador Carlinhos Maia surpreendeu ao sugerir ao marido, Lucas Guimarães, uma separação temporária de três meses para que ambos possam explorar novas experiências amorosas e sexuais.

Casados há 15 anos, os dois começaram a namorar ainda na adolescência. Carlinhos revelou que, em diversos momentos, sente que não aproveitou sua juventude como poderia.

“Às vezes, penso em separar de você, mas aí eu dispenso. É tão legal a gente junto, né?”, comentou. Lucas respondeu que também compartilha o mesmo pensamento: “Penso direto. Meu Deus, curti tão pouco. Fui me prender logo cedo e não curti o outro lado da vida”.

O influenciador, então, sugeriu um acordo para que cada um pudesse viver livremente por um período determinado. “A gente podia fazer um acordo: cada um um mês vivendo tudo o que quiser. Acho que a gente deveria fazer um contrato. Um mês para você viver tudo o que você quiser viver e eu vivo tudo o que eu quero viver”. Lucas, que agora também é apresentador do SBT, reagiu à proposta: “Eu topo, só não sei se volto pra ti quando eu descobrir o outro lado do mundo”.

Carlinhos foi além e sugeriu transformar a experiência em um reality show. “A gente está junto há 15 anos, é muito tempo, porra. A gente podia fazer um reality. Você vivendo por um mês tudo o que você não viveu e eu vivendo tudo o que gostaria de viver”, disse.

Lucas questionou se o marido estaria pronto para vê-lo aproveitando a liberdade: “Sem julgamentos? Você está preparado para ver eu vivendo?”. Carlinhos admitiu que não seria fácil, mas manteve o entusiasmo com a ideia. “Preparado ninguém está. Acho que seria interessante. [As pessoas iam assistir] minha vida é um livro aberto. Não é uma ideia massa? Você vivendo de um lado e eu do outro. Um mês é muito pouco, [melhor] três meses. Poderia ser fora do país ou aqui”.

Ao perguntar qual seria o nome do reality, Carlinhos não hesitou: “Casamento em risco”. Lucas riu e concluiu: “Vai ser tudo. Sonhei com esse dia”.