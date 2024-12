Carlinhos Maia surpreende e entrega saúde delicada de Simaria

Carlinhos Maia comentou sobre a saúde de Simaria - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao revelar o estado de saúde de Simaria, que faz dupla com Simone Mendes. O influenciador contou a presença da cantora na festa que deu recentemente.

O humorista explicou como convidou a amiga para o evento. "Simaria não está indo para canto nenhum, cara. Está passando por um processo, sabe? Eu disse: 'Vem, amiga, só vai estar a gente'", detalhou o famoso, nos stories.

Em seguida, Carlinhos Maia comentou que Simaria está frequentando o psiquiatra e tem feito uso de remédios controlados. "A menina cantou aqui, tomando os remédios dela, passando pelas coisas dela, do psiquiatra, psicólogo, car*lho a quatro, com a irmã cuidando", falou.

"Eu queria fazer uma coisa intimista para ela ir voltando e estava muito massa. Ela começou a cantar, com o bonezinho, super à vontade. Eu estava vendo ela mal esses dias, eu ia na casa da Simone e a menina parecia que... Sabe? A gente dando muito amor, até desculpa, Simaria, por estar falando isso", declarou ainda o influenciador.

O famoso ressaltou que chegou a chamar outros artistas para a festa, mas que estava mais interessado em receber a amiga. "Ela e a Simone foram as primeiras pessoas que me colocaram no palco, lá me Brasília. Sempre me apoiaram", lembrou.