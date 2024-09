Carol Castro termina namoro com produtor; saiba motivo

Atriz assumiu o namoro em junho de 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Carol Castro confirmou o fim do namoro com o produtor e diretor Leandro Dias. Ela deu a entender, em entrevista ao site Heloísa Tolipan, que a decisão de colocar um ponto final no relacionamento partiu dela.

“Terminamos, mas foi tudo muito pensado, conversado. Sabe quando você precisa realmente colocar a 'máscara de oxigênio' em si mesmo antes de colocar no outro? Esse é um processo que preciso passar sozinha, me acolher. Foram muitas situações simultâneas, muitas mudanças na vida”, disse.

O desejo de Carol é manter uma amizade com o diretor de cinema. “O Leandro é uma pessoa maravilhosa, a quem amo de paixão. Teremos uma amizade eterna.”

A atriz assumiu o namoro com Leandro em junho de 2023. Antes, ela se relacionou também com o produtor Marcos Rohrig e com o ator Bruno Cabrerizo, que foi seu colega de elenco na novela “Órfãos da Terra”, da Globo.