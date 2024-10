Caso Diddy: Irmão de cantor morto faz grave acusação contra rapper

Diddy é envolvido em mais uma morte - Foto: AFP

A prisão de Sean "Diddy" Combs segue rendendo desdobramentos e causando polêmicas. O irmão de Tupac Shakur se manifestou pela primeira vez após os rumores de que o preso teria envolvimentos com a morte do rapper, em 1996.

Em entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, Mopreme Shakur disse que não acredita no magnata e que imagina que Diddy não "estava sendo 100% honesto" quando negou participação no crime em entrevista ao Los Angeles Times, em 2008.

"Minha opinião é que não acredito que tenha sido uma declaração 100% honesta", declarou Mopreme a Piers Morgan. "Temos que descobrir o que é verdade e o que é falso. O que é real e o que é falso", acrescentou o irmão de Tupac.

Mopreme também revelou que Diddy negou envolvimento com o caso pessoalmente, num encontro marcado entre os dois em Los Angeles. O DJ Big Boy intermediou a reunião e, no local, havia também "outros caras, que pareciam gângsters", segundo ele.

"[Ele] basicamente disse que não tinha nada a ver com o assassinato do meu irmão. Eu disse a ele: ‘A verdade ainda não foi revelada, então vamos ver.’ Aqui estamos, 27, 28 anos depois, parece que há alguma dúvida nessa declaração, junto com todas as outras suspeitas que as pessoas têm", falou.

Diddy sempre negou qualquer ligação com o caso. Em 2008, ele disse ao Los Angeles Times, que indicava que pessoas próximas a ele teria sido responsáveis pelo assassinato: "É mais do que ridículo e completamente falso. Nem (o falecido rapper Notorious B.I.G.) nem eu tínhamos conhecimento de qualquer ataque antes, durante ou depois que aconteceu".