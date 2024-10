Kanye West é acusado de abusar sexualmente de ex-funcionária

Kanye West é acusado de vários crimes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Kanye West está sendo processado por sua ex-assistente, Lauren Pisciotta, que acusa o artista de agressão sexual durante uma sessão de estúdio co-apresentada por Sean Diddy. Segundo a denunciante, Kanye também a drogou. As informações são do The Hollywood Reporter.

As acusações se somam a outras que Pisciotta já apresentou judicialmente contra o cantor. Em junho, ela o processou por assédio sexual, quebra de contrato e demissão injusta, além de fraude, salários não pagos e inflição intencional de sofrimento emocional.

Pisciotta alega, na nova acusação, que ela foi convidada para uma das sessões de estúdio de Diddy. Pouco depois de chegarem, “bebidas foram servidas a ela e a outros presentes, seguido de um anúncio de que todos tinham que beber, se quisessem ficar”.

Ela disse que bebeu e começou a se sentir desorientada. No dia seguinte, a ex-assistente alega que acordou e não se lembrava de quase nada sobre a última noite, apenas que estava constrangida. De acordo com ela, anos depois, o rapper contou a ela que eles “meio que ficaram” na noite em questão.

No processo inicial consta também que Kanye West a assediou sexualmente em diversas ocasiões.