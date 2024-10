Chega ao fim o namoro da filha de Xanddy e Carla Perez com cantora

Filha de Carla Perez e Xanddy terminou o namoro - Foto: Reprodução | Instagram

O namoro da filha de Xanddy e Carla Perez chegou ao fim. A cantora Camilly Victória, de 22 anos, estava vivendo um romance com a estudante Daze, de 25 anos, há pouco mais de um ano, mas elas decidiram colocar um ponto final na relação. A informação foi divulgada pelo Jornal Extra.

Apesar de serem discretas e ainda não terem se pronunciado sobre o término publicamente, Camilly apagou todas as fotos que havia postado ao lado de Daze e elas pararam de se seguir nas redes sociais.

Para fortalecer as especulações, a ex-nora de Carla e Xanddy ainda deu mais um indício de que a situação entre ela e a filha do casal não vai bem. “A vida está parecendo uma missão solo”, escreveu Daze no Instagram dela.

Camilly Victória e Daze | Foto: Reprodução | Instagram

O término aparenta ser repentino para o público, já que o ex-casal demonstrava estar muito bem até o início de julho deste ano, quando havia troca de declarações constantes e até postagens românticas em comemoração ao aniversário da ‘gringa’.

Vale lembrar que o relacionamento da primogênita da família foi anunciado de forma polêmica, com rumores de que Carla Perez e Xanddy não aceitavam o fato da filha estar namorando com uma mulher. Porém, o casal negou os boatos e reforçou que apoia as escolhas dos filhos.