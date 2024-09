Xanddy Harmonia divulga data da 2ª edição do "Xanddy Samba de Roda"

Xanddy Harmonia - Foto: Divulgação

O cantor Xanddy Harmonia acaba de divulgar a data da segunda edição do projeto “Xanddy Samba de Roda”, que tem a iniciativa de celebrar suas origens e que vai homenagear o Samba de Roda, estilo musical que encanta Xanddy desde criança.

A primeira edição acontecerá neste domingo, dia 22 de setembro, na Casa Pia e está com os ingressos esgotados. Tamanho o sucesso do projeto, o cantor anunciou por meio de suas redes sociais, que a segunda edição acontecerá no dia 13 de outubro.

"Devido ao grande sucesso da primeira edição, que está com ingressos esgotados, teremos no dia 13 de outubro mais uma edição. E para tornar tudo ainda mais especial, no dia 14 de outubro vou receber alguns amigos queridos para gravar um DVD comigo, tenho certeza que será muito especial", comentou o cantor.

Além da segunda edição, Xanddy vai receber no dia 14 de outubro, nomes como Mariene de Castro, Xande de Pilares, Tiee, Roberto Mendes e as Ganhadeiras de Itapuã – fazendo uma verdadeira imersão no ritmo que faz parte de suas origens musicais.

O público que não conseguiu garantir ingresso para a primeira edição do projeto, tem a oportunidade de curtir o verdadeiro samba de roda no dia 13 de outubro, a partir das 16h e os ingressos podem ser comprados através da Ticket Maker.

Após a estreia em solo baiano, “Xanddy Samba de Roda” deve sair em turnê, passando pelas principais capitais do Brasil, contando sob a ótica de Xanddy, como o ritmo baiano faz parte da história dele e da música popular.