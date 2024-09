Agenda cultural: Thiaguinho, pagodão, festival da primavera e mais

Thiaguinho, Fábio Jr e Mudei de Nome integram a lista da agenda cultural - Foto: Roque Holanda e Heder Mota/Divulgação |A Gabriel Wickbold/Divulgação | Raul Spinassé / Ag. A Tarde

A agenda cultural de Salvador está cheia de eventos imperdíveis até o final do mês, com opções variadas para todos os gostos. Para os fãs de teatro e música, há atrações como Thiaguinho no dia 21 de setembro, às 20h, no Armazém Hall, além de Fábio Jr. com seu show "Bem Mais do que os Meus 20 e Poucos Anos", também no dia 21 de setembro, às 19h, na Concha Acústica. A CASACOR Bahia 2024 segue até 6 de novembro no Bahia Othon Palace.

🎶 MÚSICA

Volta no Dique, promovida pelo Movimento Musical MUDEIdeNOME | Foto: Divulgação

⏭️ TRAP BAILE



▪️ ATrações: Robyssão, TZ da Coronel, Oruam, Jeffinho

▪️ Quando: 20 de setembro, às 21h

▪️ Onde: Villas Music Bar (Vilas do Atlântico)

▪️ Quanto: Vendas no Pida e Bilheteria Digital

⏭️ FESTA SEM FILTRO

▪️ Atrações: O MAGGO e participação do Maestro, Oh Major, DJ Akani, O Samuray, DJ Álvaro Réu

▪️ Quando: 20 de setembro, às 22h

▪️ Onde: Bombar (Rio Vermelho)

▪️ Quanto: R$ 25 (vendas na portaria da casa)

⏭️ BALADINHA DE SEXTA

▪️ Atrações: Água Fresca e Banda surpresinha

▪️ Quando: 20 de Setembro, às 18h30

▪️ Onde: Jubiabar, Rio Vermelho

⏭️ JULINHA CANTA 'BREGAS QUE VOCÊ QUASE ESQUECEU'

▪️ Quando: 20 de Setembro, às 21h

▪️ Onde: Casa da Mãe, Rio Vermelho

Quanto: Vendas pelo WhatsApp: 71 99168-3879

⏭️ THIAGUINHO

▪️ Quando: 21 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Armazém Hall

⏭️ BAILE DA AMIZADE



▪️ Atração: MYFRIENDS e convidados

▪️ Quando: 21 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Nank Gastrobar, Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$40 antecipado com casadinha R$70; na porta R$50

⏭️ FÁBIO JR - BEM MAIS DO QUE OS MEUS 20 E POUCOS ANOS

▪️ Quando: 21 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Concha Acústica do TCA

▪️ Quanto: R$ 130 a R$ 260

⏭️ O BAILE DO BEM

▪️ Atrações: Paula Lima, Fernanda Abreu, Cátia Guimma, Wil Carvalho e Sérgio Loroza

▪️ Quando: 21 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Campo Grande

▪️ Quanto: Aberto ao público

⏭️ “VOLTA NO DIQUE” COM MUDEI DE NOME (FESTIVAL DA PRIMAVERA)

▪️ Quando: 22 de setembro, às 11h

▪️ Onde: Dique do Tororó

▪️ Quanto: Aberto ao público

🎨 EXPOSIÇÃO

CASACOR Bahia 2024 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

⏭️ CASACOR BAHIA 2024



▪️ Quando: até 6 de novembro, 15h às 22h

▪️ Onde: Bahia Othon Palace Hotel

▪️ Quanto: R$ 45 a R$ 90

⏭️ BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO

▪️ Quando: até 28 de setembro

▪️ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

▪️ Onde: Galatea Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ ACERVO DA LAJE: 14 ANOS CONTANDO HISTÓRIAS (INVISÍVEIS) DE SALVADOR

▪️ Quando: até o dia 29 de setembro

▪️ Onde: Acervo da Laje

🎭 TEATRO

Teatro SESC Casa do Comércio | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

⏭️ DOM QUIXOTE



▪️ Quando: 19 a 22 de setembro, às 17h

▪️ Onde: Espaço Caixa Cultural Salvador

▪️ Quanto: R$ 15 a R$ 30

⏭️ FLAVIA BITTENCOURT E ARMANDINHO - SHOW VOLITAR

Descrição: A cantora maranhense apresenta um show especial com o repertório de seu mais recente álbum, "Volitar", além de grandes sucessos de sua carreira, ao lado de Armandinho, em um evento que promete ser memorável.

▪️ Quando: 19 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Quanto: R$ 25 a R$ 50

⏭️ VOU TE CONTAR!

▪️ Quando: 20 de setembro a 6 de outubro, às 20h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 25 a R$ 60

⏭️ ESPETÁCULO "PARTISTE"

▪️ Quando: 22 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 - Pituba)

▪️ Quanto: R$ 30 a R$ 60

⏭️ AUTO DA COMPADECIDA

▪️ Quando: 21 a 22 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Faresi (Antigo Teatro ISBA)

▪️ Quanto: R$ 30 a R$ 80

⏭️ MÔNICA SALMASO - MINHA CASA

▪️ Quando: 20 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 19 a R$ 150

⏭️ ESPETÁCULO INFANTIL “PATRULHA PROTETORA DO PLANETA”

▪️ Quando: 21 e 22 de Setembro, 15h



▪️ Onde: Teatro Sesi Casa Branca (Caminho de Areia)

▪️ Quanto: R$ 15 a R$ 30

⏭️ MESMO SEM TE TOCAR

▪️ Quando: 21 a 28 de setembro

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 40

🟪 OUTROS

⏭️ 58ª EDIÇÄO DO SARAU DA FLOR

▪️ Quando: 21 de setembro, a partir das 15h

▪️ Onde: Entre Folhas e Ervas

▪️ Quanto: R$ 20

⏭️ 4ª FEIJOADA DO AMOR

▪️ Atrações: Danniel Vieira, Márcia Freire e o grupo Batifun

▪️ Quando: 21 de Setembro, meio dia

▪️ Onde: Lounge Premium da Arena Fonte Nova

▪️ Quanto: R$ 180 (+ taxa)

⏭️ BAILES E DANÇA DE SALÃO NO CAMPO GRANDE (Festival da Primavera)

▪️ Quando: 20 de setembro, das 16h às 23h

▪️ Onde: Praça do Campo Grande

▪️ Quanto: Aberto ao público